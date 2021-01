Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerer Diebstahl in Kellerraum

53894 Mechernich53894 Mechernich (ots)

Am 02.01.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahlsgeschehen in Mechernich in der Straße "Im Schmidtenloch". Der mutmaßliche 38-jährige Tatverdächtige, selbst einmal Bewohner des Hauses, bemerkte, dass eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses ihren Schlüsselbund an ihrem Briefkasten stecken gelassen hatte. Der TV wusste, dass in ihrem Kellerraum Modellautos gelagert sind. Mit den Schlüsseln öffnete er den Kellerraum und stahl diverse Sammelstücke. Bei einem separaten Polizeieinsatz in dem Haus kam der TV nun den Polizeibeamten im Treppenhaus entgegen und wurde kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten den Diebstahl der Gegenstände fest, die der TV in einer Tragetasche mitführte. Auch der entwendete Schlüsselbund wurde aufgefunden. Nebenbei entdeckten die Polizeibeamten auch Betäubungsmittel. Es folgten u. a. Strafanzeigen wegen Diebstahls und Besitz von Betäubungsmitteln. Das Diebesgut konnte einem Berechtigten übergeben werden.

