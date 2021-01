Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schmierfink erwischt

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Ein Zeuge beobachtete Donnerstagmittag (13.05 Uhr) einen Mann, der mit einer Spraydose sieben Tags an den Wänden eines Tunnels am Bahnhof in Euskirchen anbrachte. Er informierte die Polizei. Diese konnte den Verursacher vor Ort vorläufig festnehmen. Der 29-Jährige Mann aus Euskirchen räumte seine Taten ein. Als Schriftzug hatte er NNZ aufgesprüht. Die Spraydose wurde sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige gegen den Euskirchener wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell