Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Wohnungseinbruch - Bargeld aus Tresor entwendet

Nettetal - Breyell (ots)

Am Donnerstag, 04.02.2021, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in Nettetal - Breyell in ein Einfamilienhaus in der Straße "Natt" ein. Zuerst versuchten die unbekannten Täter vom Garten aus, über eine Terrassentüre, in das Haus zu gelangen. Als sie an der Türe scheiterten, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten ins Innere. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten einen Tresor. Aus dem Tresor entwendeten sie einige tausend Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /ts (103)

