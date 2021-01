Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Blumenfeld - Beuren am Ried, B 314) Streifvorgang beim Überholen fordert rund 6000 Euro Schaden (20.01.2021)

Tengen-Blumenfeld - Beuren am Ried, B 314, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, zwischen Blumenfeld und Beuren am Ried auf der Bundesstraße 314 während eines Überholvorganges von zwei Autofahrern ereignet hat, ist an beiden beteiligten Autos Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden. Ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Zafiras - unterwegs von Beuren a. R. in Richtung Blumenfeld - setzte zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW Polo, dessen 37-jähriger Fahrer bereits im Begriff war zu überholen. Zwischen beiden Autos kam es in der Folge zu einem Streifvorgang. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

