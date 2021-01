Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Landkreis Tuttlingen) Auffahrunfall (20.01.2021)

Wehingen (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Gosheimer Straße ereignet hat. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit, dass der vorausfahrende 54-jährige Renault-Fahrer abbremste, um nach links in die Kugelstraße abzubiegen. Beide Verkehrsteilnehmer blieben bei der Kollision unverletzt.

