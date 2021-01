Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hochmössingen

Landkreis Rottweil) Dachverschalung in Brand geraten (20.01.2021)

Oberndorf am Neckar, Hochmössingen (ots)

Beim Versuch ein Regenwasserfallrohr mit einem Gas-Lötbrenner zu enteisen, entzündete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr die innere Dachverschalung an einem Gebäude in Hochmössingen. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, löschte der Gebäudeeigentümer den Brand mit einem Feuerlöscher. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Oberndorf, die mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ausrückte, löschte die Brandausbruchstelle noch vollständig ab. Zwei Dachlatten sowie etwa zwei Quadratmeter Dachverschalung wurden in Mitleidenschaft gezogen.

