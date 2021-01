Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen - Aach, Landkreis Konstanz) Autofahrer bei Wildunfall leicht verletzt - 5000 Euro Schaden (20.01.2021)

Mühlhausen-Ehingen - Aach, Landkreis Konstanz (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Wildunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 19.20 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Aach und Mühlhausen-Ehingen ereignet hat. Ein 60-jähriger Fahrer eines 5er BMWs war an diesem Abend von Aach in Richtung Mühlhausen unterwegs. Unmittelbar nach der Kreuzung Aach/Mühlhausen/Volkertshausen musste der Mann mehreren die Straße querenden Rehen ausweichen, kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Hierbei zog sich der 60-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten BMWs.

