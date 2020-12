Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Container aufgebrochen

BellheimBellheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter mehrere Container auf einem Baustellengelände parallel zur Fortmühlstraße in Bellheim auf. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 35000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

