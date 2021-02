Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Verkehrsunfall beim Abbiegen- Radfahrer leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 10.00 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Biwak / Krefelder Straße in St. Tönis. Eine 83-jährige Autofahrerin (deusch) aus St. Tönis bog an der Kreuzung von der Straße Biwak aus nach links in die Krefelder Straße ab. Ihr entgegenkommende Pkw ließ sie zunächst passieren und bog dann ab. Möglicherweise auf Grund der tief stehenden Sonne achtete sie nicht auf einen Radfahrer, der die Kreuzung hinter den Autos aus Richtung Mühlenstraße überquerte. Der 75-jährige St. Töniser stürzte in Folge der Kollision und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (106)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell