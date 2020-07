Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Über Rot gefahren und Unfall verursacht

Duisburg (ots)

Trotz einer roten Ampel bog am Montagnachmittag (20. Juli, gegen 16 Uhr) ein 47-Jähriger in einem Citroën von der Schweizer- nach links in die Wintgensstraße ab. Eine von geradeaus kommende Twingo-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mitten auf der Kreuzung in die rechte Seite des Citroën. Die 47-Jährige verletzte sich bei dem Unfall; genau wie ihr 48 Jahre alter Beifahrer kam sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch der Citroën-Fahrer und seine beiden Mitfahrer (12 und 44 Jahre alt) wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

