Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am 11.03.2015 kam es im Parkhaus des Kauflands zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein VW Polo, der in der Zeit von 09:45 Uhr bis 17:45 Uhr auf dem ersten Parkdeck abgestellt war. Der Pkw wurde beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich an die Polizeiwache Konz (06501/9268-0) zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell