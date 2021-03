Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnhausbrand - Nachtragsmeldung zu unserer Pressemitteilung vom 8.März, 14.18 Uhr

Idar-Oberstein OT Hammerstein (ots)

Die beiden am 7. März 2021 bei einem Brand ihrer Wohnung im Idar-Obersteiner Stadtteil Hammerstein verletzten 81- und 85-jährigen Eheleute sind am gestrigen Dienstag in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen an den Folgen ihren schweren Brandverletzungen verstorben.

Die Brandursache ist nach der Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen auf einen technischen Defekt der Fritteuse in der Küche des Wohnhauses zurückzuführen.

