Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baukräne verhaken sich und verursachen eine Straßen- und Schienensperrung

Nittel (ots)

Am Donnerstag, den 11.03.2021 ereignete sich gegen 14 Uhr an einer Baustelle in Nittel ein ungewöhnliches Unglück: Zwei Baukräne, die ca. 50 Meter voneinander entfernt standen, haben sich im Rahmen der Bedienung durch den vorherrschenden Wind so weit angenähert, dass das Zugseil des einen Krans sich am Ausleger des zweiten Krans verhakte. Die beiden Kräne standen im Winkel von ca. 90 Grad zueinander. Es konnte nicht ausgeschlossen werden dass die Kräne aufgrund der Wetterlage mit gemeldeten Sturmböen umstürzen könnten.

Erst mit Hilfe eines Spezialkrans konnte das Seilende erreicht und wieder von dem zweiten Kran getrennt werden.

Die Bundesstraße 419 wie auch die Bahntrasse der Strecke Konz-Perl in Höhe Nittel mussten für den Verkehr für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Konz und Nittel auch die Polizei Saarburg, die Bundespolizei Trier sowie die Straßenmeisterei Saarburg.

