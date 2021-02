Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw stark beschädigt, Verursacher gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (13.02.21), 16.30 Uhr, und Sonntag (14.02.21), 09.30 Uhr, ist ein grauer Mercedes Benz, der an der Permer Straße in Höhe der Einmündung Kattwinkelstraße am linken Fahrbahnrand parkte, erheblich beschädigt worden. Die Beschädigungen befinden sich auf der rechten Seite im Heckbereich. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Daher bittet die Polizei in Ibbenbüren Zeugen, sich unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell