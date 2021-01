Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ziemlich abenteuerlich verlief am Montagabend (4.1.21) die Flucht eines 19-jährigen Rollerfahrers aus Nottuln durch den Nottulner Ortskern. Gegen 20.15 Uhr wollte eine Zivilstreife ihn an der Kreuzung Niederstockumer Weg/Daruper Straße kontrollieren. Als einer der Polizisten aus dem Wagen ausstieg, erkannte der junge Mann die Überziehweste und fuhr über die rote Ampel in Richtung Schlaunstraße. Auf den Querverkehr achtete der junge Mann nicht.

Der Nottulner bog links neben die Sparkasse ab. Dieser Bereich ist verkehrsrechtlich als Gehweg zu betrachten, allerdings nicht beschildert. Er kreuzte die Domherrengasse und fuhr über den Stiftsplatz zum Kirchplatz.

An der Einmündung zum Buckenkamp gelang es den Polizisten, den 19-Jährigen zu stoppen. Mittlerweile war der Nottulner zu Fuß unterwegs. Den Roller entdeckten die Beamten auf einem Parkplatz. Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Glücklicherweise war das Verkehrsaufkommen zur Fluchtzeit gering. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

