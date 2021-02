Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebe halten Autofahrerin unter Vorwand an und stehlen Portemonnaie und Handy

Ibbenbüren (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Montagnachmittag (15.02.21) eine Autofahrerin unter einem Vorwand angehalten und aus ihrem Wagen ein Portemonnaie sowie ein Handy entwendet. Die Geschädigte, eine 57-jährige Ibbenbürenerin, fuhr in Püsselbüren auf der Straße Zum Esch in Richtung Püsselbürener Damm, als ein Unbekannter sie etwa auf Höhe der Hausnummer 11 anhielt. Beide Unbekannten traten ersten Erkenntnissen zufolge an das Beifahrerfenster der Autofahrerin. Die 57-Jährige ließ das Fenster ein Stück weit nach unten. Einer der Täter sprach sinngemäß davon, dass die Geschädigte eine Katze angefahren habe. Er kam dann zur Fahrerseite der 57-Jährigen, um mit ihr zu sprechen. Die Frau ließ auch dieses Fenster einen Spalt weit herunter. Kurz darauf beobachtete die Autofahrerin, dass der andere Unbekannte davonlief. Daraufhin entfernte sich auch der Unbekannte, der an ihrer Fahrertür gestanden hatte. In welche Richtung die beiden Täter flüchteten, ist unklar. Die 57-Jährige setzte ihre Fahrt zunächst fort, wurde dann jedoch von einer Zeugin darauf hingewiesen, dass möglicherweise etwas gestohlen wurde. Daraufhin stellte die 57-Jährige fest, dass das Handy mitsamt türkisfarbener Hülle sowie die mehrfarbige Geldbörse fehlten. Zeugen beschreiben die Täter wie folgt: Einer war etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hatte blonde Haare. Er trug eine beigefarbene Jacke mit Fellkragen. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß und ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Die Täter sprachen offenbar kein deutsch. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

