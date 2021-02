Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Bahnhofstraße hat es am Freitag (12.02.) einen Verkehrsunfall gegeben. Der Fahrer eines roten VW Golf stellte sein Fahrzeug gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, war dies an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

