POL-ST: Ibbenbüren, Schaden an geparktem Mazda, Verursacher gesucht

Ibbenbüren (ots)

An der Gravenhorster Straße ist in der Zeit zwischen Samstag (13.02.21), 21.00 Uhr, und Montag (15.02.21), 12.30 Uhr, ein silberfarbener Mazda 3 hinten links beschädigt worden. Das Auto stand auf einem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 27 in Fahrtrichtung Innenstadt. Wie der Sachschaden, der schätzungsweise bei rund 500 Euro liegt, entstanden ist, ist unklar. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder die Hinweise zum Schadensverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

