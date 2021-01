Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Montagmittag (11.01.2021) einen Fußgänger angefahren und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein 63 Jahre alter Fußgänger überquerte gegen 11.55 Uhr die Sattlerstraße, als sich ein schwarzer Smart näherte. Noch bevor der 63-Jährige im Ganzen die Fahrbahn überquert hatte, streifte der unbekannte Smart-Fahrer den Mann und verletzte ihn dabei leicht. Der Fahrer soll anschließend das Fenster heruntergelassen und den 63-Jährigen beleidigt haben. Danach fuhr er in Richtung Herdweg davon. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben, der vermutlich eine Jacke mit Fellbesatz trug. Bei dem schwarzen Smart handelte es sich mutmaßlich um das Modell Fortwo als Cabrio. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

