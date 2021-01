Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fünf Fahrzeuge nach Unfall beschädigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall in der Mercedesstraße ist am Montag (11.01.2020) ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer stand gegen 06.30 Uhr mit seinem Ford auf Höhe der Mercedes-Jellinek-Straße am Fahrbahnrand der Mercedesstraße. Als er losfuhr, kollidierte er mit dem BMW eines 59-Jährigen, der in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs war. Der Ford kam links von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf mit zwei parkenden Fahrzeugen zusammen, die gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug prallten. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell