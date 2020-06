Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 16.06.2020

Goslar (ots)

Einbruch / Seesen - Stadt

Im Zeitraum vom 09.-15.06.2020 drangen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in die Einzimmerwohnung des Geschädigten in der Gänsepforte ein. Im weiteren Verlauf wurde zudem eine Zimmertür aufgebrochen und ein Laptop sowie ein Fernsehgerät aus diesem Zimmer heraus entwendet. Die vorhandene Spurenlage wurde gesichert. Die Ermittlungen und Auswertung der Spuren dauern an.

Sachbeschädigung Seesen - Rhüden

Im Zeitraum von 12.-14.06.2020 wurde die Rampe des Skaterparks am Wiesenbruch in Rhüden durch Feuer beschädigt wurde. Vor Ort wurden auf dem Skaterpark diverse zerbrochene Glasflaschen aufgefunden, eine Rampe wurde durch augenscheinlich vorsätzlich angezündete Äste beschädigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Brand / Lutter a. Bbg. - Wallmoden

Am Montag, 15.06.2020 geriet eine abgesetzt vom Wohnhaus aufgestellte Gartenlaube in Brand und wurde vollständig zerstört. Der angrenzende Pavillon und die darin befindlichen Gartenmöbel wurden durch die Hitze beschädigt. Die Ursache ist nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Defekt am älteren, kurz vor dem Brandausbruch in Betrieb genommenen, Kühlschrank.

Seesen - Stadt - Wichtiger HINWEIS!!!

Am Montag, 15.06.2020, gehen Hinweise auf eine mögliche Betrugsmasche auf der hiesigen Dienststelle ein. Hierbei wurden mehrere männliche Personen im Stadtgebiet / Parkplatz Rewe mit einem Klemmbrett gesichtet, die Passanten ansprechen würden. Zudem wurde ein Pkw mit bulgarischer Zulassung gesehen. Mit diesem Pkw seien die Personen durch die Stadt gefahren. Bei der Überprüfung der Örtlichkeiten konnten weder der Pkw noch die Personen angetroffen werden. Von einem ähnlichen Sachverhalt wurde bereits vor Tagen im Bereich Oberharz berichtet. Die Bevölkerung wird darauf aufmerksam gemacht im entsprechenden Fall sich auf kein Gespräch einzulassen und sich in keine Handlungen mit einbinden zu lassen. Beim Antreffen verständigen sie bitte umgehend die hiesige Dienststelle über den polizeilichen Notruf -110.

