Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/ -Degerloch/ -RiedenbergStuttgart-Sillenbuch/ -Degerloch/ -Riedenberg (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme von fünf jungen Männern (siehe Pressemeldung vom 04.01.2021) wurde bei den Tatverdächtigen weiteres mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die Männer sollen in dieser Nacht auch in den Stadtteilen Degerloch und Riedenberg unterwegs gewesen sein und dort in offenstehende Garagen und Autos eingedrungen sein und Geld und Sachen gestohlen sowie Mercedessterne von Motorhauben gerissen haben. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

