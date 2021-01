Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw von der Straße abgekommen - drei Verletzte

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen (10.01.2021) gegen 05.30 Uhr auf der Weilimdorfer Straße ereignet hat. Ein 18-jähriger Mercedes-Lenker fuhr auf der Weilimdorfer Straße in Richtung Goslarer Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung kam er mit seinem Fahrzeug in der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf entwurzelte das Fahrzeug einen kleineren Baum und kam schließlich an einem großen Baum zum Erliegen, dabei wurde der 18-jährige Beifahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Unfallverursacher sowie sein 17-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8 000 Euro.

