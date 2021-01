Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Marihuana angebaut - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-NordStuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (09.01.2021) in der Mönchstraße einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar in seiner Wohnung Marihuana angebaut hatte. Nach einem Hinweis auf Marihuanageruch durchsuchten Beamte gegen 16:20 Uhr mit richterlicher Anordnung das im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses gelegene Zimmer des Mannes. Dort konnten rund 22 Gramm Marihuana und eine Aufzuchtanlage sichergestellt werden. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

