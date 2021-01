Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagvormittag (08.01.2021) auf dem Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt ein Linienbus und ein Seat beteiligt waren. Ein 43 Jahre alter Busfahrer fuhr gegen 08.30 Uhr mit seinem Gelenkbus auf dem linken Abbiegestreifen des Wilhelmsplatzes in Fahrtrichtung Fellbach um nach links in Richtung König-Karls-Brücke weiterzufahren. Zwischen den Fahrstreifen der Waiblinger Straße und der König-Karl-Straße streifte der Gelenkbus den Seat eines 42-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls in Richtung König-Karls-Brücke unterwegs war. Durch den Aufprall zog sich der Seat-Fahrer leicht Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den 42-Jährigen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

