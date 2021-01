Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Drogenhändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-DegerlochStuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (06.01.2021) am Guts-Muths-Weg drei Männer im Alter von 27, 30 und 34 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Ein Zeuge rief die Polizei gegen 06.50 Uhr, weil in einer Wohnung eines Wohnheims am Guts-Muths-Weg mit Drogen gehandelt werden soll. Als sich die Beamten der Wohnung näherten, versuchten drei Männer durch den Hintereingang zu flüchten. Einer warf dabei eine kleine Kiste über einen Zaun. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Polizisten die drei Männer fest und stellten die Kiste sicher. Darin befanden sich etwa 20 Gramm verkaufsfertiges Marihuana. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen, die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

