Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar gestohlene Taschen lösen Polizeieinsatz aus

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Zwei herrenlose Taschen haben am Montag (04.01.2021) in einem Parkhaus an der Kronprinzstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten bemerkten die beiden verdächtigen Taschen gegen 15.10 Uhr in dem Parkhaus und riefen die Polizei, die das Parkdeck absperrte. Entschärfer des Landeskriminalamtes untersuchten die beiden Taschen und stellten fest, dass lediglich Elektrokabel und ein Handstaubsauger darin waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Taschen am Montag zwischen 13.45 Uhr und 14.46 Uhr auf der obersten Etage des Parkhauses aus einem Auto gestohlen worden sind. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Fahrzeug, stahlen die beiden Taschen, nahmen einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro heraus und ließen die Taschen zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell