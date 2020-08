Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Samtag (29.08.) sind in Wermelskirchen und Odenthal gezielte Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt worden. Dabei setzte den Verkehrsdienst auch das Provida-Krad ein.

Die Messungen erfolgten in Wermelskirchen auf der L101 in Luchtenberg und Kreckersweg sowie in Odenthal-Pistershausen im Scherfbachtal.

In 34 Fällen mussten die Beamten Maßnahmen treffen, dabei waren die Hälfte der überprüften Fahrzeugführer Motorradfahrer. Bei 17 Messungen lagen die Verstöße im Verwarnungsgeldbereich, 17 Anzeigen sind geschrieben worden. Der Fahrer des zivilen Provida-Krades stellte davon 9 Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich fest; 8 Motorräder waren betroffen.

In Luchtenberg war ein 50-jähriger Bergisch Gladbacher viel zu schnell. Bei erlaubten 50 km/h geriet er mit seinem Krad mit 111 km/h in die Kontrollstelle. Neben einem Bußgeld erwartet ihn auch noch ein Fahrverbot. Nach dem Kontrolltag müssen weiterhin noch ein Auto- und ein Motorradfahrer mit einem Fahrverbot rechnen. (rb)

