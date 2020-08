Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Baustellendiebe in Schildgen unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27.08.) genutzt, um einen Baustellencontainer aufzubrechen.

Die Arbeiter verschlossen am Mittwochnachmittag den Container und verriegelten den Bauzaun in der Straße An den Weihern. Am Donnerstagmorgen waren sowohl der Bauzaun als auch ein Container aufgebrochen. Es fehlten mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell