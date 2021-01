Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (08.01.2020) zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Klett-Passage mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten, die im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart unterwegs waren, beobachteten gegen 14.30 Uhr ein mutmaßliches Rauschgiftgeschäft, woraufhin sie einen 23 Jahre alten Mann und seinen 26-jährigen Komplizen kontrollierten. Die Beamten fanden insgesamt rund 35 Gramm Marihuana und mehrere Hundert Euro Bargeld. Der 23-jährige Tatverdächtige hat darüber hinaus ein Aufenthaltsverbot für die Stuttgarter Innenstadt. Bei der Überprüfung des 28 Jahre alten mutmaßlichen Käufers fanden sie das zuvor erworbene Rauschgift. Die Beamten setzten ihn sowie seinen 17 Jahre alten Begleiter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die beiden gambischen Staatsangehörigen wurden am Samstag (09.01.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

