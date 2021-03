Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Handtasche aus Auto gestohlen

Stadtkyll (ots)

Aus einem während einer Beerdigung am Friedhof Stadtkyll in der Kronenburger Straße abgestellten VW Golf wurde am 04.03.2021 zwischen 14:15 und 14:55 Uhr eine Handtasche gestohlen. Hierzu wurde die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch eine EC-Karte und diverse amtliche Dokumente.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto liegen zu lassen. RD

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell