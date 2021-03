Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 04.03.2021, 20.00 Uhr bis Freitag, 05.03.2021, 05.00 Uhr, wurde "In der Spitz" in Wittlich-Wengerohr ein abgestellter Pkw, DB SLK, beschädigt. Der/die Täter zerkratzen den Lack der gesamten Beifahrerseite und des Kofferraumdeckels vermutlich mittels spitzem Gegenstands. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell