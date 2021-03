Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Wittlich (ots)

Vermutlich im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 17.02.2021 und Samstag, den 20.02.2021 wurde die Motorhaube eines in der Straße "Im Sommergarten" abgestellten roten Pkw Mazda mutwillig beschädigt. Der oder die unbekannten Täter brachten der Haube Kratzer und Dellen bei. Es dürfte ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden sein. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260.

