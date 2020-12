Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch in Galeriegeschäft Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

MannheimMannheim (ots)

Bei einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Galeriegeschäft in den N-Quadraten wurde Bargeld von über 200 Euro entwendet. Der oder die Täter hatten die Glasschiebetüre aufgedrückt um ins Innere zu gelangen. Dort wurde eine Kasse geöffnet und das Bargeld entnommen. Bei dem Einbruch entstand ein Riss an der Glastür. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

