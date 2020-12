Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Scheibe der Turnhalle eingeschlagen - bei Fahndung zwei Jugendliche festgenommen

MannheimMannheim (ots)

Nach einem Einbruch in der Sandhofen-Schule in der Karlstraße am Donnerstag gegen 21 Uhr wurden zwei tatverdächtige Jugendliche im Rahmen der Fahndung festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein Trio auf dem Schulgelände zugange. Zunächst wurde im Bereich des Schulgartens ein Geräteschuppen aufgebrochen. Mit einer daraus entwendeten Harke wurde anschließend ein Fenster in der Turnhalle eingeschlagen. Als die Täter bemerkten, dass sie von Zeugen beobachtet wurden, flüchteten sie zu Fuß. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren nach einem weiteren Zeugenhinweis in einem Gestrüpp im Bereich Kranichweg liegend festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf dem Revier erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

