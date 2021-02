Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufbruch eines Staubsaugerautomaten

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.02.2021, auf Samstag, 06.02.2021 wurde an einer Waschstraße in der Adam-Opel-Straße ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Der bislang unbekannten Täter hebelte das Münzfach auf und erbeutete 10EUR Kleingeld. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150EUR. Der Täter wurde durch die Kameraüberwachung der Waschstraße gefilmt.

