Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots)

Am Samstagabend, zwischen 17:00 - 18:00 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Laserkontrollen in der Burgstraße (30 km/h) durchgeführt. Es sind insgesamt 15 Verstöße festgestellt und geahndet worden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 45 km/h, was nach Abzug der Toleranz ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro nach sich zieht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell