Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl-Suche nach Eigentümer (03/0320) Sonntag, 07.02.2021, 02:30 Uhr

Speyer, Nußbaumweg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen nahmen die Beamten in einem Wohngebiet in Speyer-Nord eine männliche Person auf einem Fahrrad wahr, welche unmittelbar nach Erblicken der Beamten flüchtete. Im Rahmen der Verfolgung stießen die Beamten auf einen Zeugen, der die Person ebenso wahrgenommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Person zwei Fahrräder bei sich. Der Zeuge konnte beobachten, dass die Person im Rahmen des sich Verbergens vor der Polizei ein Fahrrad zurückließ und mit dem zweiten Fahrrad in Richtung Waldseer Straße flüchtete. Der Zeuge beschrieb den Mann lediglich als dunkel gekleideten, jugendlichen Mann, der eine Basecap trug. Das zurückgelassene Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die im Bereich des Birkenweg/Nußbaumweg/Waldseer Straße Feststellungen hinsichtlich des jungen Mannes treffen konnten.

Weiterhin wird nach dem Eigentümer des sichergestellten Fahrrades (siehe beigefügtes Lichtbild) gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

