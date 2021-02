Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - dreister Dieb entwendet Leergut - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021 im Zeitraum 05:00 bis 06:15 Uhr kam es in Lambsheim in der Mühltorstraße zu einem Diebstahl von Leergut. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einem Hof sieben leere Wasserkästen. Das Leergut war vom Hoftor aus einsehbar. Bereits in der Nacht vom 04. auf 05.02.2021 wurden bei einem anderen Haus in der Mühltorstraße drei Kästen Leergut aus der Garage entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

