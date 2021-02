Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip/Schifferstadt) Mehrere Betrugsanrufe

Altrip/Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 05.02.2021, im Zeitraum von 09:00 - 14:45 Uhr, kam es in Altrip und Schifferstadt zu mehreren betrügerischen Telefonanrufen. Die Anrufer gaben sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter, Mitarbeiter einer Abbuchungsagentur, sowie vermeintliche Mitarbeiter einer Gewinnspielfirma aus und forderten Geldbeträge. In allen Fällen durschauten die Angerufenen die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Geben Sie nie ihre PIN oder andere Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking am Telefon weiter. Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Gewähren Sie Fremden keinen Fernzugriff auf ihren Computer. Machen Sie keine Zusagen am Telefon und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell