POL-PDLU: mögliches Falschgeld (17/1645) 06.02.2021, 15:47 Uhr

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Speyer entdeckte im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung von Banknoten einen möglicherweise gefälschten 20 Euro Geldschein. Die Kundin, welche mit der Banknote bezahlen wollte teilte hierzu mit, dass sie die Banknote bei einem, vor Tagen durchgeführten Bezahlvorgang erhalten habe. Durch die alarmierten Beamten wurde der verdächtige Geldschein sichergestellt. Er wird nunmehr einer Prüfung auf Echtheit unterzogen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Prüfen Sie nach Erhalt von Geldscheinen diese auf ihre Echtheit - Geben Sie verdächtige Banknoten oder Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden. - Übergeben Sie verdächtige Banknoten oder Falschgeld der Polizei. - Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld/der verdächtige Geldschein sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Die Deutsche Bundesbank informiert auf ihrer Homepage über die Sicherheitsmerkmale von Euro-Banknoten.

