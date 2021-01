Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall - gleich drei Fahrzeuge beschädigt (26.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer in der Hermannstraße gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Audi gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den vor ihm stehenden Ford geschoben. Der 19-Jährige blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 11.000 Euro.

