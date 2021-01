Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Arbeitsunfall (26.01.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 29-jähriger Arbeiter am Dienstag gegen 18.30 Uhr in einer Firma in der Heckler-und-Koch-Straße zugezogen. Aus noch unbekannter Ursache kippte eine zum Abtransport abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Drehmaschine und begrub den 29-Jährigen unter sich. Mehrere Mitarbeiter befreiten den Verletzten und brachten ihn an einen anderen Ort. Dort wurde er notärztlich erstversorgt und danach mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wie es zu diesem schweren Unfall kommen konnte, wird ermittelt. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf war ebenfalls mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell