Ohne sich nach einem Unfall um die Schadensregulierung zu kümmern, hat sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr in der Rottweiler Straße der Fahrer eines weißen Lkw in Richtung Villingendorf entfernt. Im Bereich der Hausnummer 29 kam der unbekannte Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und touchierte hierbei den entgegenkommenden Lkw eines 52-Jährigen. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Lkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

