Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200810-5-pdnms Versuchter Einbruch in EFH, Friedrichsholm

Friedrichsholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Friedrichsholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Eine Bewohnerin des EFH in der Straße Schrammoor wurde gegen 03.00 Uhr wach, da die im Haus befindlichen Hunde anschlugen. Die Bewohnerin sah durch ein Fenster hinaus und bemerkte zwei Personen am Haus. Eine nähere Beschreibung der Personen war aber nicht möglich. Am Gartenzaun lehnte ein Fahrrad. Als ein weiterer Bewohner des EFH, der durch das Bellen der Hunde aufgewacht war, nachschauen wollte, waren die Personen und das Fahrrad nicht mehr da. Die Bewohner stellten anschließend fest, dass die unbekannten Täter versucht hatten, durch ein auf kipp stehendes Fenster in das Haus zu gelangen. Es blieb bei dem Versuch, entwendet wurde nichts. Das am Gartenzaun lehnende Fahrrad hatte eine dunkle Farbe. Es hat einen gewöhnlichen Lenker und das Vorderlicht wirkte recht groß. Die Polizei bittet um Hinweise, wer im tatrelevanten Zeitraum in der Gemeinde Friedrichsholm verdächtigte Personen bemerkt und fragt, ob in der Nachbarschaft evtl. ein derartiges Fahrrad fehlt. Hinweise bitte unter Tel.: 04331/208450.

