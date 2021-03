Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Konz (ots)

Am 11.03.21 zwischen 03:40 und 08:10 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, Ecke Konstantinstraße, ein geparkter PKW Audi durch unbekannte Täter ringsum zerkratzt und die Reifen der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz (Tel.: 06501-9268-0).

