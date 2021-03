Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Wincheringen (ots)

In der Nacht zu Sonntag dem 14.03.2021 kam es in Wincheringen, Am Markt, zu einem Fall von Vandalismus.

Auf der zentralen Parkfläche der Straße Am Markt, stand ein anthrazitfarbener Skoda Kombi mit luxemburgischem Kennzeichen. An diesem Fahrzeug wurde, durch bisher unbekannte Täter die gesamte Fahrerseite, vermutlich mit einem Schlüssel, verkratzt. Laut ersten Ermittlungen wurden sonst keine weiteren Fahrzeuge auf dieser Parkfläche oder der näheren Umgebung beschädigt.

Die Polizei Saarburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0651-91550, falls Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

