Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Südtangente: LKW bei Fahrstreifenwechsel mit Auto kollidiert

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 21:15 Uhr kam es auf der Südtangente in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto, bei dem sich der 43-jährige Autofahrer leicht verletzte. Der 49-jährige LKW-Fahrer wollte von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln, übersah hierbei den rechts neben ihm fahrenden Peugeot und kollidierte mit diesem. Die beiden Fahrzeuge verhakten sich ineinander, wodurch der Peugeot mehrere Meter mitgeschleift wurde. Durch den Aufprall verletzte sich der Peugeot-Fahrer leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

