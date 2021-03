Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ölspur auf Waldweg zwischen Kirschweiler und Herborn durch bislang unbekannten Fahrzeugführer

Idar-Oberstein (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Samstag den 13.03.21 auf Sonntag den 14.03.21 befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer einen Waldweg vom Kirschweiler Wohngebiet "Auf der Lüh" in Fahrtrichtung Herborn.

Ca. 1,5 km vor Herborn riss sich der Fahrer beim durchfahren eines Schlagloches die Ölwanne auf und hinterließ eine mehrere hundert Meter lange Ölspur.

Der Vorfall wurde am Sonntag den 14.03.2021 um 10:15 Uhr durch einen Spaziergänger gemeldet. Durch die alarmierte FFW Herborn wurde versucht die Ölspur abzubinden. Zudem musste an einem kleinen Bachlauf eine provisorische Ölsperre errichtet werden. Die hinzugezogene Untere Wasserbehörde wird in ihrer Zuständigkeit weitere Maßnahmen veranlassen.

Womöglich besteht ein Zusammenhang mit einer am gleichen Morgen gemachten Meldung. Spaziergänger meldeten einen im Frontbereich stark beschädigten, blauen VW Passat, der ohne Kennzeichen auf dem Schotterparkplatz des Tennisheimes in Herborn stehen sollte. Beim Eintreffen der Polizei war dieser VW jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Polizeiinspektion Idar- Oberstein bittet um entsprechende Hinweise. Wer kann Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt, bzw. zu dem Verbleib des VW Passat oder dessen Fahrer machen?

