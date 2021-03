Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrszeichen, Leitpfosten und Fahrbahn mit Farbe besprüht

Muhl (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag, 08.03.2021, ca. 08:30 Uhr und Dienstag, 09.03.2021, ca. 13:15 Uhr, auf der Landesstraße L 165 bei Muhl sowohl die Fahrbahn als auch Verkehrszeichen mit Farbe besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,-EUR beziffert. Mögliche Hinweise auf die Verursacher der Farbschmiererei werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell